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КХЛ представила топ-10 голов игроков, забросивших в лиге только одну шайбу

КХЛ представила топ-10 голов игроков, забросивших в лиге только одну шайбу
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига представила в своём «твиттере» топ-10 голов, которые к настоящему моменту являются для хоккеистов единственными в лиге.

Самой эффектной названа шайба форварда «Сибири» Никиты Осипова, которую он отправил в ворота «Атланта» в сезоне-2012/13.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Второе место занял гол форварда Франка Гимера в составе финского «Йокерита» (сезон-2016/17). Тройку лучших замкнула шайба экс-форварда «Амура» Артёма Дубинина в сезоне-2013/14. В топ-10 также вошли точные броски Джеймса Вишневски, Элиэзера Щербатова, Вячеслава Грецкого, Гала Корена, Джейсона Акесона, Александра Романова и Дмитрия Жукенова.

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