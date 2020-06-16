Бывшая супруга Зайцева стала свидетелем смертельного ДТП с участием Ефремова

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала, что была свидетелем ДТП с участием актёра и болельщика московского «Спартака» Михаила Ефремова.

«Так случилось, что я была свидетелем аварии, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Я находилась буквально через машину от места столкновения… и была в полнейшем шоке несколько дней. Было очевидно сразу, что водителя фургона не спасти, и что сам Ефремов в полнейшем алкогольном неадеквате. Всё это чудовищно. Тем не менее, буллинг ни в чей адрес я не поддерживаю. Погиб невинный человек от безответственности других. Я приношу свои соболезнования семье погибшего…

Сейчас к этой ситуации привлечено столько внимания, что Михаилу навряд ли удастся избежать наказания — люди просто этого не позволят. Поэтому я и пытаюсь максимально привлечь к своей ситуации внимание СМИ и общественности! Надеюсь, что всё-таки система в России не до конца прогнила, и во всех ситуациях будут наказывать по справедливости, несмотря на медийность. Но обычно бывает так, что после волны «хайпа» и освещения истории, судьи выносят решения по-беспределу, так как «шумиха улеглась».

Я молчала в течение 5 месяцев после того, как выложила видео с похищением, но сейчас у меня не осталось выбора. Это моя единственная надежда на то, чтобы правосудие случилось. Я звоню во все колокола. Несмотря ни на что, я всё ещё надеюсь, что у нас всё получится. И спасибо большое вам, что вы следите за этой историей и помогаете мне её распространить!» — написала Готовцева в своём «инстаграме».

8 июня Ефремов, находясь в своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулём которой сидел курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Ефремов практически не пострадал, а Захаров получил многочисленные травмы, в результате которых скончался в больнице.