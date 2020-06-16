Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ишматов: для четвёртого звена Каблуков силён даже без голов и передач

Ишматов: для четвёртого звена Каблуков силён даже без голов и передач
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился мнением о перспективах форварда Ильи Каблукова, который перешёл в «Авангард».

«В последнее время Каблуков не был забивным форвардом в СКА, неслучайно у него сейчас идёт длинная серия игр без заброшенных шайб. Но Илья очень хорош в борьбе и игре в обороне. Для нападающего четвёртого звена он силён даже без голов и передач. Поэтому неудивительно, что «Авангард» захотел его видеть у себя. У них канадский тренер Боб Хартли, а многие представители этой школы любят хоккеистов формата Каблукова», — приводят слова Ишматова «Известия».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

Каблуков: моя главная задача — выиграть Кубок Гагарина вместе с «Авангардом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020