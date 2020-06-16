Александр Овечкин: продление контракта с «Вашингтоном»? Сперва нужно выиграть Кубок Стэнли

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о подписании нового контракта со своим клубом. Действующий контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до 2021 года.



«Пока со мной не имеют права вести переговоры, потому что ещё не закончился нынешний сезон.



Сам я смотрю только вперёд. Нужно выиграть Кубок Стэнли. Об остальных делах подумаем чуть попозже», — сказал Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в «Инстаграме».

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.