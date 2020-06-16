Александр Овечкин: продление контракта с «Вашингтоном»? Сперва нужно выиграть Кубок Стэнли
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о подписании нового контракта со своим клубом. Действующий контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до 2021 года.
«Пока со мной не имеют права вести переговоры, потому что еще не закончился нынешний сезон.
Сам я смотрю только вперед. Нужно выиграть Кубок Стэнли. Об остальных делах подумаем чуть попозже », — сказал Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в «Инстаграме».
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