Александр Овечкин: продление контракта с «Вашингтоном»? Сперва нужно выиграть Кубок Стэнли

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о подписании нового контракта со своим клубом. Действующий контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до 2021 года.



«Пока со мной не имеют права вести переговоры, потому что еще не закончился нынешний сезон.



Сам я смотрю только вперед. Нужно выиграть Кубок Стэнли. Об остальных делах подумаем чуть попозже », — сказал Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в «Инстаграме».

