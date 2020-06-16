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Кожевников — о потолке зарплат в КХЛ: топ-клубы начинают платить более адекватные зарплаты

Кожевников — о потолке зарплат в КХЛ: топ-клубы начинают платить более адекватные зарплаты
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о введении в КХО потолка зарплат.

«Хоть я и не сторонник столь резкого введения потолка зарплат, надо отметить, что определённую пользу он уже приносит. Топ-клубы начинают платить более адекватные деньги игрокам, не перегружают платёжные ведомости. Но поскольку долгие годы не все были рачительны при заключении контрактов с хоккеистами, сейчас приходится их расторгать с выплатой солидных компенсаций, а также придумывать сложные схемы обменов.

Один из минусов — пока малобюджетные клубы, задействованные в этих процедурах, не получают высококлассных исполнителей, а ведь доступ к ним «бедняков» был одним из доводов за потолок. Зато сейчас есть надежда, что в ближайшие годы у нас станут более тщательно подходить к подбору состава и лучше считать деньги», – цитирует Кожевникова издание «Известия».

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