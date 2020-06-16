Кожевников — о потолке зарплат в КХЛ: топ-клубы начинают платить более адекватные зарплаты

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о введении в КХО потолка зарплат.
«Хоть я и не сторонник столь резкого введения потолка зарплат, надо отметить, что определённую пользу он уже приносит. Топ-клубы начинают платить более адекватные деньги игрокам, не перегружают платёжные ведомости. Но поскольку долгие годы не все были рачительны при заключении контрактов с хоккеистами, сейчас приходится их расторгать с выплатой солидных компенсаций, а также придумывать сложные схемы обменов.
Один из минусов — пока малобюджетные клубы, задействованные в этих процедурах, не получают высококлассных исполнителей, а ведь доступ к ним «бедняков» был одним из доводов за потолок. Зато сейчас есть надежда, что в ближайшие годы у нас станут более тщательно подходить к подбору состава и лучше считать деньги», – цитирует Кожевникова издание «Известия».
- 16 июня 2020
-
10:48
-
10:29
-
09:53
-
09:31
-
07:26
-
04:39
-
00:59
-
00:55
-
00:44
-
00:05
- 15 июня 2020
-
23:54
-
23:35
-
22:55
-
22:27
-
22:06
-
21:48
-
21:38
-
20:53
-
20:42
-
19:59
-
19:54
-
19:33
-
18:54
-
18:32
-
18:03
-
17:34
-
17:28
-
16:36
-
16:20
-
15:55
-
15:31
-
15:20
-
14:55
-
14:47
-
14:20