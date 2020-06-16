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Пастрняк: для меня нет никаких сомнений — «Харт Трофи» должен выиграть Драйзайтль

Пастрняк: для меня нет никаких сомнений — «Харт Трофи» должен выиграть Драйзайтль
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк назвал своего фаворита в борьбе за «Харт Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020. Напомним, награда вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.

«Для меня в этом нет никаких сомнений. Так будет, и так должно быть — Леон Драйзайтль. Учитывая то, как он играл в этом сезоне, для меня это вообще не вопрос», — цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» по итогам голосования авторов официального сайта НХЛ. 24-летний немец по итогам голосования набрал 83 очка. Второе место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (64), третьим стал Пастрняк (45). Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал в голосовании пятым (30).

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