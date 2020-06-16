Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи сорвано из-за сообщения о минировании суда

Первое заседание по делу о разводе форварда ЦСКА Ивана Телегина и российской певицы Пелагеи не состоялось. В полицию поступило сообщение о минировании Никулинского суда Москвы — всех сотрудников и участников процесса экстренно вывели на улицу. Сейчас в суде ждут приезда кинолога, сообщает «Комсомольская правда»
Сами Телегин и Пелагея не планировали принимать участие в заседании — их стороны представляли официальные лица.
33-летняя Пелагея и 28-летний Телегин расстались после трёхлетнего брака. Об этом стало известно ещё в конце прошлого года, однако супруги не оформили развод. Долгое время пара не могла развестись из-за пандемии коронавируса. Иван не скрывает, что у него новый роман. Он живёт с Марией Гончар, которая часто делится в соцсетях снимками с избранником.
В минувшем сезоне нападающий провёл за ЦСКА 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи при показателе полезности "+11". В плей-офф Телегин участия не принимал.
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