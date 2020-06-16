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НХЛ приостановила переговоры о продаже телевизионных прав

НХЛ приостановила переговоры о продаже телевизионных прав
Хоккей / НХЛ 0

Руководство Национальной хоккейной лиги как минимум до конца 2020 года не будет вести переговоры о продаже телевизионных прав. Об этом сообщает Sport Business Journal.

Первоначальные беседы с заинтересованными представители лиги провели в начале года, однако с наступлением пандемии коронавируса обсуждения были свёрнуты. В настоящее время у НХЛ действует контракт с телеканалом NBC — 10-летнее соглашение на сумму в $ 2 млрд истекает в 2021 году. Сообщается, что в NBC рассчитывают продлить контракт, однако имеют серьёзных конкурентов в лице ESPN и Fox.

Текущий сезон НХЛ был приостановлен в начале марта из-за распространения коронавируса. В последние недели многие команды лиги возвращаются к тренировках. Точные даты возобновления официальных игр пока неизвестны.

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