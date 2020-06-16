Щемеров — об игре в финской лиге: согласен с Барковым — это идеальное место для молодёжи

Воспитанник екатеринбургского хоккея 23-летний защитник Александр Щемеров, два сезона выступавший в чемпионате Финляндии, поделился опытом игры в северной стране.



«Абсолютно согласен с Барковым по поводу того, что финская лига – идеальное место для перехода во взрослый хоккей. Уровень доверия в финских командах просто превосходный. Они очень цепляются за молодые кадры. Финны стараются не просто давать им играть, а именно развивать. Это касается и подготовки на льду, и подготовки вне льда. Там реально на это делается упор.



Трудно сказать в чём конкретно прибавил в чемпионате Финляндии – тут комплекс вещей. В первую очередь это финская школа катания. У нас был отдельный тренер по развитию. В Финляндии игра сама по себе такая, что нужно кататься и если ты не будешь это делать, то играть там будет тяжело», — сказал Щемеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.

«Финны очень цепляются за молодые кадры. Не просто дают играть, а развивают игроков» Александр Щемеров — о двух сезонах в Финляндии и преимуществах финского чемпионата.