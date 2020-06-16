Кто из клубов Восточной конференции КХЛ получил лучшее усиление в межсезонье?
Предлагаем проголосовать за лучшую трансферную политику клубов Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущее межсезонье.
Среди вариантов: «Ак Барс», «Барыс», «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург», «Нефтехимик», «Амур», «Трактор» и «Куньлунь».
Если опрос не отображается корректно, отдать свой голос можно отдать на сайте quiz.rambler.ru.
Напомним, регулярный чемпионат 12-го розыгрыша КХЛ начался 1 сентября 2019 года и завершился 27 февраля 2020 года. 25 марта 2020 года КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим руководство лиги приняло решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
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