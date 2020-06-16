Пилут — о переходе в «Трактор»: мне рассказывали много хорошего о КХЛ и Челябинске

Защитник сборной Швеции Лоуренс Пилут прокомментировал свой переход в «Трактор». Предыдущие два сезона 24-летний хоккеист выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз».



«Многие из тех, с кем я раньше играл, сейчас в КХЛ, так что мне рассказывали много хорошего о Лиге. Не терпится уже приехать самому и увидеть всё своими глазами. Также говорили, что Челябинск – хороший город и отмечали, что у команды хорошая арена.



Я читал в интернете о городе и арене. Мне очень понравилось, как она выглядит. Еще у меня осталось впечатление, что у команды много хороших болельщиков.



Думаю, что я принял правильное решение. Когда «Трактор» вышел на меня с предложением, я посчитал, что для меня это хорошая возможность продолжать развивать свою игру.



Сейчас я нахожусь в Швеции. Всё это время у меня была возможность, как заниматься в спортзале, так и проводить тренировки на льду. Так что я давно и активно тренируюсь, чтобы основательно подготовиться к сборам с «Трактором» и будущему сезону.



Ожидания от предстоящего сезона? Есть большие ожидания относительно себя. Я с нетерпением жду приезда в Челябинск и хочу играть настолько хорошо, насколько могу. Говоря же о команде, уверен, что в этом году мы сможем сделать большой рывок вперёд», — цитирует Пилута официальный сайт «Трактора».

Источник: зарплата Лоуренса Пилута в «Тракторе» составит 45 млн рублей в год