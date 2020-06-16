Sportsnet: НХЛ ввела уникальное правило, которое не даст Капризову сыграть в плей-офф-2020

Обозреватель Sportsnet Люк Фокс прокомментировал вероятность того, что НХЛ разрешит участвовать в доигровке сезона-2019/2020 хоккеистам, которые во время паузы подписали контракты новичка на сезон-2020/2021.



«Серьёзное разочарование состоит в том, что ни один пункт коллективного соглашения не запрещает клубам НХЛ подписывать перед плей-офф контракты со своими собственными «проспектами» из КХЛ и сделать их доступными для выступления в розыгрыше Кубка Стэнли- это касается Кирилла Капризова («Миннесота»), Александра Романова («Монреаль») и Ильи Сорокина («Айлендерс»). Главным требованием раньше было, чтобы эти игроки были в резервном списке команд перед дедлайном.



Теперь же НХЛ ввела уникальное правило из-за этой беспрецедентной пандемии, которое запрещает тому же Капризову сыграть нынешним летом. И команды пока ждут, не решаются регистрировать контракты на сезон-2020/2021, надеясь, что всё-таки последует разрешение таким хоккеистам сыграть в плей-офф. Вопрос изучается ассоциацией игроков, но генменеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не был слишком оптимистичным по этому вопросу», — отметил Фокс.