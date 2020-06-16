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Сушинский отказался комментировать ход переговоров с «Авангардом»

Сушинский отказался комментировать ход переговоров с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Максим Сушинский, работавший до 30 апреля в должности президента «Авангарда», отказался комментировать «Чемпионату» ход переговоров о заключении нового контракта с омским хоккейным клубом. На днях неофициальные источники сообщали, что переговоры между «Авангардом» и Сушинским могут быть остановлены, но бывший хоккеист не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Напомним, что 9 июня «Авангард» опубликовал официальное обращение по поводу обысков в доме Максима Сушинского. «Контракт ХК «Авангард» с М. Сушинским закончился 30 апреля 2020 года, в настоящее время стороны находятся в стадии согласования нового договора, который ещё не подписан. По этой причине клуб не считает корректным комментировать что-либо по данному вопросу. Как только стороны согласуют новый контракт, информация об этом будет опубликована на официальном сайте ХК «Авангард», — сообщает пресс-служба омского клуба.

Сушинский — об обысках: у меня проблем нет, документы в порядке. Зато реклама какая!
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