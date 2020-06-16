Сушинский отказался комментировать ход переговоров с «Авангардом»

Максим Сушинский, работавший до 30 апреля в должности президента «Авангарда», отказался комментировать «Чемпионату» ход переговоров о заключении нового контракта с омским хоккейным клубом. На днях неофициальные источники сообщали, что переговоры между «Авангардом» и Сушинским могут быть остановлены, но бывший хоккеист не стал подтверждать или опровергать эту информацию.
Напомним, что 9 июня «Авангард» опубликовал официальное обращение по поводу обысков в доме Максима Сушинского. «Контракт ХК «Авангард» с М. Сушинским закончился 30 апреля 2020 года, в настоящее время стороны находятся в стадии согласования нового договора, который ещё не подписан. По этой причине клуб не считает корректным комментировать что-либо по данному вопросу. Как только стороны согласуют новый контракт, информация об этом будет опубликована на официальном сайте ХК «Авангард», — сообщает пресс-служба омского клуба.
- 16 июня 2020
-
16:55
-
16:31
-
15:52
-
15:39
-
15:32
-
15:18
-
15:06
-
14:20
-
14:05
-
13:32
-
13:12
-
12:36
-
12:04
-
11:45
-
11:01
-
10:48
-
10:29
-
09:53
-
09:31
-
07:26
-
04:39
-
00:59
-
00:55
-
00:44
-
00:05
- 15 июня 2020
-
23:54
-
23:35
-
22:55
-
22:27
-
22:06
-
21:48
-
21:38
-
20:53
-
20:42
-
19:59