37-летний Алексей Петров покинул «Сочи»

Опытный российский защитник Алексей Петров более не является игроком ХК «Сочи». Как сообщается на официальном сайте клуба, руководство приняло решение расстаться с 37-летним хоккеистом.



В сезоне-2019/2020 Петров провел 50 матчей за «Сочи», набрав 7 (1+6) очков при 80 минутах штрафа. На протяжении всей карьеры уроженец Ухты выступал в российских клубах. Ранее Петров защищал цвета «Липецка», «Нефтехимика», «Дизеля», «Крыльев Советов», «Химика», СКА, «Торпедо» НН, «Атланта» и «Трактора».



Напомним, текущий сезон НХЛ приостановлен в начале марта из-за распространения коронавируса. В последние недели многие команды лиги возвращаются к тренировках. Точные даты возобновления официальных игр неизвестны.

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