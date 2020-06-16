37-летний Алексей Петров покинул «Сочи»
Опытный российский защитник Алексей Петров более не является игроком ХК «Сочи». Как сообщается на официальном сайте клуба, руководство приняло решение расстаться с 37-летним хоккеистом.
В сезоне-2019/2020 Петров провел 50 матчей за «Сочи», набрав 7 (1+6) очков при 80 минутах штрафа. На протяжении всей карьеры уроженец Ухты выступал в российских клубах. Ранее Петров защищал цвета «Липецка», «Нефтехимика», «Дизеля», «Крыльев Советов», «Химика», СКА, «Торпедо» НН, «Атланта» и «Трактора».
Напомним, текущий сезон НХЛ приостановлен в начале марта из-за распространения коронавируса. В последние недели многие команды лиги возвращаются к тренировках. Точные даты возобновления официальных игр неизвестны.
ХК «Сочи» выкупил контракты вратаря Шикина и защитника Петрова
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