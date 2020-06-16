Бучневич: в планах переехать из Нью-Йорка — там кипиш, ничего не работает

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился планами на ближайшее время. После возобновления регулярного сезона НХЛ игры будут проходить лишь в двух городах (в каких конкретно — станет известно позже). Нью-Йорк не входит в перечень возможных городов из-за высокго уровня заражений коронавируса.



«Для начала мне нужно переехать из Нью-Йорка. Там идет кипиш. Ничего не работает. Особого смысла находиться в городе нет, буду жить за его пределами, поближе к нашей спортивной базе.



Тренировочный процесс? Будем проходить тесты три раза в неделю. За два часа до отъезда на каток необходимо померить температуру. В общем, много нюансов.



Тренироваться будем по шесть человек. Всё в новинку. Я думаю, что, когда приедем, нам за пару дней всё объяснят. И начнется рутинный тренировочный процесс. Буду жить так, как и жил. Человек привыкает ко всему. Поговаривают, что после второго-третьего сыгранного раунда все возвращаются в родные города. Доктор сказал, что в Нью-Йорке все госпитали с заболевшими коронавирусом пустые. Поэтому, конечно, хочется играть дома. Нью-Йорк соскучился по хоккею.», — цитирует Бучневича официальный сайт «Северстали».

Бучневич: в этом сезоне победителя Кубка Стэнли никто не признает. Кроме него самого