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«Баффало» уволил генменеджера Боттерилла. Его сменил Адамс

«Баффало» уволил генменеджера Боттерилла. Его сменил Адамс
Хоккей / НХЛ 0

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» уволило с поста генерального менеджера Джейсона Боттерилла, информирует официальный сайт «клинков». Новым генменеджером «Баффало» стал Кевин Адамс, ранее занимавший должность старшего вице-президента по бизнес-управлению.

Боттерилл работал генменеджером «Баффало» с мая 2017 года. Под его руководством команда не сумела выйти в плей-офф. «Баффало» не удаётся сыграть в Кубке Стэнли с 2011 года.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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