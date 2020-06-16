«Баффало» уволил генменеджера Боттерилла. Его сменил Адамс

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» уволило с поста генерального менеджера Джейсона Боттерилла, информирует официальный сайт «клинков». Новым генменеджером «Баффало» стал Кевин Адамс, ранее занимавший должность старшего вице-президента по бизнес-управлению.



Боттерилл работал генменеджером «Баффало» с мая 2017 года. Под его руководством команда не сумела выйти в плей-офф. «Баффало» не удаётся сыграть в Кубке Стэнли с 2011 года.



Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».