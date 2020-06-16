«Баффало» уволил генменеджера Боттерилла. Его сменил Адамс

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» уволило с поста генерального менеджера Джейсона Боттерилла, информирует официальный сайт «клинков». Новым генменеджером «Баффало» стал Кевин Адамс, ранее занимавший должность старшего вице-президента по бизнес-управлению.
Боттерилл работал генменеджером «Баффало» с мая 2017 года. Под его руководством команда не сумела выйти в плей-офф. «Баффало» не удаётся сыграть в Кубке Стэнли с 2011 года.
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 16 июня 2020
-
17:06
-
16:55
-
16:31
-
15:52
-
15:39
-
15:32
-
15:18
-
15:06
-
14:20
-
14:05
-
13:32
-
13:12
-
12:36
-
12:04
-
11:45
-
11:01
-
10:48
-
10:29
-
09:53
-
09:31
-
07:26
-
04:39
-
00:59
-
00:55
-
00:44
-
00:05
- 15 июня 2020
-
23:54
-
23:35
-
22:55
-
22:27
-
22:06
-
21:48
-
21:38
-
20:53
-
20:42