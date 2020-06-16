Чижов: Зубарев мог оказаться в «Салавате», но предпочёл работать со Знарком

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал о селекционной работе уфимского клуба.



«Можно сказать, что „Салават“ подошёл к финалу комплектования команды. Осталось две-три позиции, по которым уже есть понимание. Защитник и нападающий, наверное, появятся у нас.



Мы хотели оставить нескольких ребят, с которыми простились, но из-за потолка зарплат не сумели этого сделать. По ходу сезона будут возможности для варьирования состава.



Зубарев мог оказаться в „Салавате“, но захотел поработать со Знарком. По Логинову тоже говорили, но не наши понимания с тренерским штабом. Щитов, наверное, завершил карьеру.



Были несколько игроков, которых мы хотели взять, но по разным причинам не получилось. Надеюсь, получилось их заменить хоккеистами не хуже по уровню. Рассматривали возможность взять шестого легионера, но тренерский штаб решил отказаться от такого варианта», — рассказал Чижов в эфире «Эха Москвы» в Уфе.

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