Защитник Балинскис перешёл из рижского «Динамо» в «Литвинов»

Защитник Увис Балинскис покинул рижское «Динамо» и подписал контракт с чешским клубом «Литвинов», информирует официальный сайт клуба. 23-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Балинскис принял участие в 48 матчах, записав на свой счёт 13 (5+8) баллов при показателе полезности "-13" и 20 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут и 54 секунды за матч. Всего в КХЛ Балинскис отыграл за клуб из Латвии 135 матчей.



Главный тренер «Литвинова» Владимир Орсаг: «Балинскис находится в лучшем хоккейном возрасте. Он добился больших успехов в Риге. Мы рассчитываем на него, как на одного из основных защитников».