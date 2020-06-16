Чижов: хочу видеть от «Салавата» фирменный «уфимский» стиль, набор игроков позволяет

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал, какой хоккей в исполнении уфимской команды хочет видеть в новом сезоне.



«Взгляды Цулыгина и Лямся на подписание игроков? В хоккее у тренеров одни и те же требования. Тем более наши специалисты уже работали друг с другом, знают всё необходимое.



Какго стиля ждём от команды? Комбинационного, набор хоккеистов позволяет играть в фирменный „уфимский“ хоккей. Хотел бы больше видеть в составе не сырой, а талантливой молодёжи. Такие игроки у нас есть. Лямся очень любит работать с молодыми и умеет это делать», — рассказал Чижов в эфире «Эха Москвы» в Уфе.



Напомним, в прошедшем сезоне «Салават» в первом раунде плей-офф выбил «Авангард» (4-2), после чего розыгрыш Кубка Гагарина отменили из-за коронавируса.