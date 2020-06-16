Владельцы «Баффало» рассказали, почему решили уволить Боттерилла

Владельцы «Баффало Сэйбрз» Терри и Ким Пегула прокомментировали увольнение Джейсона Боттерилла и назначение Кевина Адамса на роль генерального менеджера.



«Утром мы сообщили Джейсону Боттериллу, что он больше не генеральный менеджер клуба. Это решение принято после ряда откровенных разговоров с участием Джейсона, состоявшихся в ходе полного анализа нашей хоккейной деятельности. Мы осознали, что расходимся во взглядах на то, как можно наилучшим образом сделать нас претендентом на Кубок Стэнли.



Нового генерального менеджера Кевина Адамса и главного тренера Ральфа Крюгера уже связывают плотные рабочие взаимоотношения.Для нас было удовольствием наблюдать, как Кевин, закончив карьеру игрока, рос как функционер протяжении последних девяти лет. Мы уверены, что Кевин и Ральф будут вместе работать с целью создать стабильную команду — претендента на титул.



Наши болельщики заслуживают лучшего. И перед всеми нами стоит задача – обязанность стать лучше и представить им стабильную, конкурентную команду в свете предстоящих лет», — указано в заявлении на сайте клуба.