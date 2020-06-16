Умер прославленный защитник московского «Динамо» Михаил Алексеенко

На 73-м году жизни скоропостижно скончался прославленный защитник московского «Динамо» Михаил Ильич Алексеенко, информирует официальный сайт бело-голубого клуба.



«Воспитанник „армейского“ хоккея на протяжении восьми сезонов защищал цвета динамовцев. За этот период Михаил Ильич неоднократно завоевывал медали чемпионатов СССР, а в 1972 году стал обладателем Кубка СССР. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Ильича. Мы скорбим вместе с вами», — указано в заявлении клуба.



Алексеенко — мастер спорта. Член клуба Вячеслава Фетисова. Выступал за вторую сборную СССР. После «Динамо» играл в воскресенском «Химике».



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