Умер прославленный защитник московского «Динамо» Михаил Алексеенко
На 73-м году жизни скоропостижно скончался прославленный защитник московского «Динамо» Михаил Ильич Алексеенко, информирует официальный сайт бело-голубого клуба.
«Воспитанник „армейского“ хоккея на протяжении восьми сезонов защищал цвета динамовцев. За этот период Михаил Ильич неоднократно завоевывал медали чемпионатов СССР, а в 1972 году стал обладателем Кубка СССР. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Ильича. Мы скорбим вместе с вами», — указано в заявлении клуба.
Алексеенко — мастер спорта. Член клуба Вячеслава Фетисова. Выступал за вторую сборную СССР. После «Динамо» играл в воскресенском «Химике».
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