Чижов — о Коробове: у нас невысокий вратарь, хотели укрепиться габаритным защитником

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал подписание контракта с защитником Дмитрием Коробовым.



«Как сказал один специалист на телевидении, у него есть непонимание приобретения. Мы исходим из потолка зарплат, нам надо было укрепить линию обороны опытным защитником. У нас невысокий вратарь. Для этого нам нужен габаритный, умеющий вести борьбу на пятаке защитник. Надо чистить пятак, чтобы было поменьше работы у вратаря.



По соотношению цена-качество мы решили остановиться на кандидатуре Коробова. Он мало играл в Хабаровске, там были свои проблемы. Но мы поговорили со специалистами, с игроком. У него просто было непонимание с тренерским штабом «Амура». То ли в целях воспитания, то ли ещё что-то», — рассказал Чижов в эфире «Эха Москвы» в Уфе.

Дмитрий Коробов: нравится, что «Салават» играет в советский, атакующий хоккей