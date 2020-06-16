Тарасенко: у меня была небольшая паника из-за остановки сезона

Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как отреагировал на приостановку сезона из-за коронавируса.



«Ситуация с коронавирусом в Америке уже лучше. Сидели дома, когда говорили сидеть дома. У нас 22-го числа откроется каток, можно будет кататься. В середине июля вроде как начнётся лагерь, а потом плей-офф.



Была ли паника среди игроков? Паника небольшая была у меня. Мне оставалось 5-6 дней, и я бы смог выйти на лёд. Пауза затянулась, конечно. Все соскучились по хоккею, по эмоциям от игры. Не знаю, сколько будет длиться тренировочный лагерь. Сейчас он запланирован на середину июля, но всё быстро меняется.



Уровень плей-офф? Все профи, все готовятся, понимают ответственность. Не будет много времени на раскачку. Мы пропускаем первый раунд. Другие команды, которые будут его играть, уже успеют вкатиться. Все команды много отдыхали, поэтому условия равные», — рассказал Тарасенко в эфире Андрея Степанова в «Инстаграме».