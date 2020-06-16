The Athletic: контракт Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси» — худший в НХЛ за десять лет
Североамериканское издание The Athletic составило рейтинг из 15 худших контрактов на рынке свободных агентов Национальной хоккейной лиги в прошедшем десятилетии.
Первое место занял контракт российского нападающего Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси Дэвилз». В сентябре 2010 года Ковальчук договорился с «дьяволами» о контракте на 15 лет и $ 100 млн. Договор был расторгнут уже через три года по инициативе хоккеиста – он вернулся в КХЛ, где перешёл в петербургский СКА.
15-е место получил контракт российского защитника Антона Волченкова с «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист подписал шестилетний контракт на $ 25 млн, но не доиграл его до конца. Через четыре сезона «дьяволы» решили выкупить контракт Волченкова.
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