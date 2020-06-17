«Редкие кадры». «Тампа» опубликовала видео гола в ворота Андрея Василевского на тренировке

Пресс-служба клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» опубликовала видео пропущенной шайбы российского вратаря Андрея Василевского.

«Редкие кадры Васи, позволяющего кому-то забить на тренировке», — гласит подпись к видео.

Публикация доступна в «твиттере» «Тампы».

Пост прокомментировал и одноклубник Василевского, защитник Михаил Сергачёв, который написал: «Фотошоп».



В текущем сезоне 25-летний российский голкипер принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отражённых бросков составляет 91,7%, в среднем пропуская 2,56 шайбы за игру.



В нынешнем сезоне Андрею удалось обновить клубный рекорд по серии без поражений в основное время, выиграв 21 матч кряду. Он стал 6-м вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч подряд. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттава Сенаторз» (4:3 ОТ), а прервалась 21 февраля 2020 года в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:5).