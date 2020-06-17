Канарейкин: надеюсь, что опыт игры Радила в НХЛ поможет ему стать лидером «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин поделился мнением о возвращении в столичный клуб чешского форварда Лукаша Радила, который последние годы провёл в НХЛ.

«Если Радил будет так же результативен, как в первое пришествие в клуб, то станет однозначным усилением. Это достаточно качественный форвард. Трудно сказать, почему он не удержался за океаном, но это дано не каждому. У любого европейца, приезжающего в НХЛ, есть риск не адаптироваться к местному хоккею и быту. Такое случалось со многими российскими и чешскими игроками. Но надеюсь, что этот опыт поможет Радилу стать лидером «Спартака», — цитирую Канарейкина “Известия».

29-летний Радил последние два сезона проводит в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». За главную команду сыграл 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. До этого чех три сезона играл в «Спартаке», где в 168 встречах набрал 103 (41+62) очка.

«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые проиграли в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.