Ишматов: Широков и Зубарев — очень подходящие для системы игры Знарка хоккеисты

Бывший тренер СКА Рафаил Ишматов поделился мнением о селекции московского «Спартака» в межсезонье.

«Широков и Зубарев. Оба умеют играть в силовой хоккей, всегда бьются на льду от начала и до конца. Зубарев очень надёжен в обороне, а Широков способен как забить и отдать передачу, так и оказать давление в чужой зоне. Что касается Лехтеря, то он провёл в Питере неоднозначный сезон. Вроде забивал немало, но какой-то целостной картины от его выступления у меня не сформировалось. Это не тот Лехтеря, что когда-то играл за «Сибирь». В прошлом сезоне он вернулся из НХЛ, но, возможно, ему будет удобней в «Спартаке», где на него сделают ставку, давая больше играть, чем в СКА с его высокой конкуренцией», — цитируют Широкова “Известия».

«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые проиграли в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.