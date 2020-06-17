Овечкин: сын просыпается, берёт клюшку, гоняет по дому и бьёт всё, что лежит на полу

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об увлечениях старшего сына. Овечкин признался, что ни за что не согласился бы, чтобы сын стал хоккейным вратарём.

«Если говорить сейчас о Серёже, то он просыпается, берёт клюшку, гоняет по дому и бьет всё, что лежит на полу. Но посмотрим, кем дети захотят стать, когда вырастут — спортсменами, журналистами, а может, пойдут в актеры. По бабушкиной линии. Правда, есть одно условие. Если у меня сын всё-таки решит заниматься хоккеем, во вратари его не отдам! Потому что бьют сильно, и это неблагодарная работа. Все шишки валятся на голкипера», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ со ссылкой на прямой эфир с Юлией Бордовских в «Инстаграме».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.

До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (сезон-1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).

На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.