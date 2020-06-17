Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: сын просыпается, берёт клюшку, гоняет по дому и бьёт всё, что лежит на полу

Овечкин: сын просыпается, берёт клюшку, гоняет по дому и бьёт всё, что лежит на полу
Хоккей / НХЛ 0

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об увлечениях старшего сына. Овечкин признался, что ни за что не согласился бы, чтобы сын стал хоккейным вратарём.

«Если говорить сейчас о Серёже, то он просыпается, берёт клюшку, гоняет по дому и бьет всё, что лежит на полу. Но посмотрим, кем дети захотят стать, когда вырастут — спортсменами, журналистами, а может, пойдут в актеры. По бабушкиной линии. Правда, есть одно условие. Если у меня сын всё-таки решит заниматься хоккеем, во вратари его не отдам! Потому что бьют сильно, и это неблагодарная работа. Все шишки валятся на голкипера», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ со ссылкой на прямой эфир с Юлией Бордовских в «Инстаграме».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.

До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (сезон-1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).

На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в Америке
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020