Р. Ротенберг: НХЛ считает себя лучшей лигой мира. Поражение от клуба КХЛ — серьёзный удар

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о возможной организации матча питерского клуба с командой НХЛ. По словам Ротенберга, НХЛ не хочет проводить матчи с клубами КХЛ из-за опасения проиграть.

«Мы помним же ситуацию, когда мы сыграли с «Каролина Харикейнс» и обыграли их. С нашей точки зрения, этот матч надо повторить обязательно. Но в НХЛ посчитали, что это был удар по их имиджу.

Они считают себя лучшей лигой мира со всех точек зрения – и с коммерческой, и со спортивной. Если команда КХЛ обыгрывает команду НХЛ, это серьёзный удар. Возникает вопрос, а действительно ли НХЛ лучшая лига. Поэтому они уже не делают матчи с командами других лиг, они делают матчи со своими командами», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».