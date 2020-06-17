Р. Ротенберг: НХЛ считает себя лучшей лигой мира. Поражение от клуба КХЛ — серьёзный удар
Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о возможной организации матча питерского клуба с командой НХЛ. По словам Ротенберга, НХЛ не хочет проводить матчи с клубами КХЛ из-за опасения проиграть.
«Мы помним же ситуацию, когда мы сыграли с «Каролина Харикейнс» и обыграли их. С нашей точки зрения, этот матч надо повторить обязательно. Но в НХЛ посчитали, что это был удар по их имиджу.
Они считают себя лучшей лигой мира со всех точек зрения – и с коммерческой, и со спортивной. Если команда КХЛ обыгрывает команду НХЛ, это серьёзный удар. Возникает вопрос, а действительно ли НХЛ лучшая лига. Поэтому они уже не делают матчи с командами других лиг, они делают матчи со своими командами», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».
Р. Ротенберг: у СКА свой почерк. Пять лет мы в финале Запада, у нас 15 чемпионов ОИ
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