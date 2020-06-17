«Тренер сказал пригодится». Илья Ковальчук потренировался с боксёрской грушей

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. На видео россиянин занимается с боксёрской грушей, нанося по ней многочисленные удары.

«Тренер сказал пригодится. P.S. Попробуй не согласиться», — подписал видео Ковальчук.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».