Юрий Михайлис стал главным тренером «Барыса»
«Барыс» официально объявил о назначении Юрия Михайлиса на пост главного тренера клуба. Контракт со специалистом подписан на один год.
Михайлис работает в системе «Барыса» уже 13 лет. Ранее он тренировал «Барыс-2», «Снежных Барсов» и «Номад». В 2017 году «Номад» под руководством специалиста стал чемпионом Казахстана и завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/2018.
В минувшем сезоне Михайлис работал с «Номадом», который дебютировал в ВХЛ.
Также Михайлис работал в тренерских штабах сборных Казахстана различных возрастов.
Предыдущим главным тренером «Барыса» был Андрей Скабелка, но он покинул команду по окончании сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Скабелка в итоге возглавил «Локомотив».
Вайсфельд: «Барыс» — очень хороший вариант вообще для любого тренера
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