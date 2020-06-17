Юрий Михайлис стал главным тренером «Барыса»

«Барыс» официально объявил о назначении Юрия Михайлиса на пост главного тренера клуба. Контракт со специалистом подписан на один год.

Михайлис работает в системе «Барыса» уже 13 лет. Ранее он тренировал «Барыс-2», «Снежных Барсов» и «Номад». В 2017 году «Номад» под руководством специалиста стал чемпионом Казахстана и завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/2018.

В минувшем сезоне Михайлис работал с «Номадом», который дебютировал в ВХЛ.

Также Михайлис работал в тренерских штабах сборных Казахстана различных возрастов.

Предыдущим главным тренером «Барыса» был Андрей Скабелка, но он покинул команду по окончании сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Скабелка в итоге возглавил «Локомотив».