Шабловский: думаю, что каждый трансфер «Спартака» сделал команду сильнее
19-летний форвард «Спартака» Захар Шабловский, дебютировавший в КХЛ в прошлом сезоне, поделился ожиданиями от следующего розыгрыша турнира.
«Мои личные задачи? Тут всё просто: надо закрепиться в «Спартаке». Переосмыслить многие моменты, которые не получались в прошлом сезоне. Надо стать лучше и сильнее.
Надо ли готовиться отдельно к предсезонной работе с Олегом Знарком? Это точно. Каждый индивидуально подходит к этому вопросу, но предсезонка сложная, да.
Думаю, что каждый трансфер «Спартака» сделал команду сильнее. Пришли игроки с именами, имеющими за плечами большие победы, посмотрите на Сергея Широкова. Думаю, мне будет приятно находиться рядом и учиться у таких мастеров», — цитирует Шабловского пресс-служба «Спартака».
Канарейкин: надеюсь, что опыт игры Радила в НХЛ поможет ему стать лидером «Спартака»
- 17 июня 2020
-
12:11
-
11:35
-
11:31
-
10:51
-
10:38
-
10:33
-
09:48
-
09:24
-
09:15
-
03:36
-
00:46
-
00:10
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:32
-
22:58
-
22:34
-
22:11
-
22:03
-
21:26
-
20:43
-
20:30
-
20:02
-
19:42
-
19:21
-
18:52
-
18:43
-
18:26
-
18:03
-
17:46
-
17:39
-
17:28
-
17:06
-
16:55
-
16:31
-
15:52
Партнерский контент