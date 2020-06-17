Шабловский: думаю, что каждый трансфер «Спартака» сделал команду сильнее

19-летний форвард «Спартака» Захар Шабловский, дебютировавший в КХЛ в прошлом сезоне, поделился ожиданиями от следующего розыгрыша турнира.

«Мои личные задачи? Тут всё просто: надо закрепиться в «Спартаке». Переосмыслить многие моменты, которые не получались в прошлом сезоне. Надо стать лучше и сильнее.

Надо ли готовиться отдельно к предсезонной работе с Олегом Знарком? Это точно. Каждый индивидуально подходит к этому вопросу, но предсезонка сложная, да.

Думаю, что каждый трансфер «Спартака» сделал команду сильнее. Пришли игроки с именами, имеющими за плечами большие победы, посмотрите на Сергея Широкова. Думаю, мне будет приятно находиться рядом и учиться у таких мастеров», — цитирует Шабловского пресс-служба «Спартака».