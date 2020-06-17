Игрокам НХЛ не придётся носить защитные визоры от коронавируса

Хоккеистам клубов НХЛ не придётся использовать защитные медицинские маски или что-либо другое после возобновления сезона, сообщает Associated Press.

Ранее утверждалось, что игроков могут обязать использовать специальное покрытие лица, прикрепляющееся к шлему. Необходимость использования видоизменённых медицинских масок обсуждалась руководством НХЛ, но в итоге было решено отказаться от этого.

По данным источника, упор предлагается сделать на тестирование игроков, а не на изменение экипировки. Хоккеистов предлагается тестировать в ежедневном режиме. Поэтому дополнительная защита не потребуется.

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».