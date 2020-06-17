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Кожевников: селекция «Магнитки» ведётся с учётом мнения Воробьёва, он опытный тренер

Кожевников: селекция «Магнитки» ведётся с учётом мнения Воробьёва, он опытный тренер
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил селекцию магнитогорского «Металлурга».

«Вероятно, многие российские ребята поехали играть именно к Воробьёву, плюс в «Металлурге» им предложили хорошие контракты. Вполне возможно, что в Магнитогорске они получат больше, чем в других командах. В «Магнитке» появилось хорошее пополнение, с которым коллектив Ильи Воробьёва может сразу начать показывать результат. Проделана серьёзная трансферная работа.

В любом случае могу сказать, что сейчас у «Магнитки» собирается хорошая, взрослая и опытная команда, которая поборется за Кубок Гагарина. Видно, что селекция ведётся с серьёзным учётом мнения Воробьёва. Это абсолютно нормально, ведь он опытный тренер. В России всё устроено не так, как в Канаде. У нас другой менталитет. Естественно, менеджмент должен совещаться с тренером на предмет того, какие позиции нужно закрыть, потому что он это видит. Это нормально и правильно, что в «Металлурге» советуются с Воробьёвым», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

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