«Металлург» объявил о подписании контракта с голкипером Юхой Олкинуорой

Пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта с финским голкипером Юхой Олкинуорой. О грядущем переходе уже сообщал «Чемпионат».

Победитель ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии в прошлом сезоне защищал цвета «Адмирала». За дальневосточников Олкинуора провёл 31 игру при проценте отражённых бросков 92,9 и коэффициенте надёжности 2,51. Также на его счету три матча на ноль.

В декабре 2019-го голкипер сломал руку и выбыл из строя больше чем на месяц, сумев восстановиться только к концу января. Травма основного голкипера существенно сказалась на результатах «Адмирала» в прошлом сезоне.

В «Металлурге» Олкинуора закроет последнюю легионерскую вакансию и станет третьим финном в команде. Ранее магнитогорцы заключили контракты с форвардами Харри Песоненом и Юхо Ламмикко, в результате обмена заполучили канадского нападающего Тейлора Бека, а ещё в апреле достигли нового соглашения с чехом Андреем Нестрашилом. В «Магнитке» Олкинуора составит вратарский дуэт с опытным Василием Кошечкиным.