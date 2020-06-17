Павел Дацюк приехал в захваченный храм на Урале, чтобы помолиться

Всеволод Могучев, один из соратников схиигумена Сергия, сообщил, что форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк приехал в Среднеуральский монастырь, чтобы помолиться и проведать своего духовника.
«Он приезжает помолиться сюда вместе с семьёй. Я периодически сталкиваюсь с ним на богослужениях. Дацюк очень тепло относится к отцу Сергию. Для него наличие батюшки в этом монастыре имеет огромное значение.
У отца Сергия большое количество духовных чад. К нему приезжает также Дима Соколов (известный российский юморист. — Прим. «Чемпионата»). Они любят отца Сергия и доверяют ему. Думаю, они с ним будут при любом раскладе», — цитирует Могучева РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Дацюк находится в Среднеуральском женском монастыре, который отказывается покинуть схиигумен Сергий, отстранённый РПЦ от служб. Духовник отрицал пандемию коронавируса, а также жёстко критиковал тех, кто призывает закрыть храмы и не проводить службы. В одной из проповедей духовника полиция нашла возбуждение ненависти и вражды. Несмотря на запрет, Сергий продолжил вести службы. Более того, он не пустил направленного в храм епархией священника.
Дацюк после резонансной истории заступился за Сергия, который является духовником спортсмена.
Дацюк приехал в захваченный монастырь как паломник. Почему он поддерживает отца Сергия.
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