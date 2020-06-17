Новиков: судя по всему, у Дацюка есть своя духовность, задача в жизни

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о ситуации с посещением форвардом «Автомобилиста» Павлом Дацюком Среднеуральского женского монастыря, в котором служит отстранённый схиигумен Сергий.
«Духовные темы всегда сложные. Дацюк для меня не просто великий хоккеист и спортсмен. Павел – человек с большой буквы. Судя по всему, у него есть своя духовность, своя задача в жизни. Человек всего добился в спорте, он полностью обеспечен. Павел ходит по земле, но, видимо, хочет открывать для себя новые духовные вещи.
В шутку говоря, при его деньгах я бы сидел с сигарой и коктейлем где-нибудь на берегу моря. Видите, наши спортсмены не только большие чемпионы, но они ещё и размышляют о духовных вещах. Значит, есть надежда на изменения в лучшую сторону в плане воспитания подрастающего поколения», — сказал Новиков «Чемпионату».
Ранее стало известно, что Дацюк находится в Среднеуральском женском монастыре, который отказывается покинуть схиигумен Сергий, отстранённый РПЦ от служб. Духовник отрицал пандемию коронавируса, а также жёстко критиковал тех, кто призывает закрыть храмы и не проводить службы. В одной из проповедей духовника полиция нашла возбуждение ненависти и вражды. Несмотря на запрет, Сергий продолжил вести службы. Более того, он не пустил направленного в храм епархией священника.
Дацюк после резонансной истории заступился за Сергия, который является духовником спортсмена.
Дацюк приехал в захваченный монастырь как паломник. Почему он поддерживает отца Сергия.
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