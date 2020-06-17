Ласьков: в силах Олкинуоры работать на перспективу первого номера «Металлурга»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал подписание контракта с финским голкипером Юхой Олкинуорой. В минувшем сезоне он выступал за «Адмирал».

«У Юхо хорошие профессиональные данные и есть опыт работы в КХЛ. Вариант с ним стали прорабатывать после того, как Артём Загидулин принял решение попробовать продолжить карьеру в НХЛ, так что параллельно с динамично развивающейся ситуацией с Николаем Прохоркиным мы сложа руки не сидели и потихоньку работали в этом направлении.

Как будет делиться игровое время у Кошечкина и Олкинуоры? Кто сколько друг у друга съест времени, так и будет делиться. Олкинуора подписан на два года, так что вполне в его силах работать на перспективу первого номера», — цитирует Ласькова пресс-служба «Металлурга».