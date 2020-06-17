Умер врач «Нефтехимика» Ашот Сираканян

Хоккейный клуб «Нефтехимик» сообщил, что из жизни ушёл сотрудник нижнекамского клуба Ашот Акопович Сираканян.



«Не стало Ашота Акоповича Сираканяна, известного в Нижнекамске врача, который оставил свой яркий след в истории нижнекамского здравоохранения.



Последние 25 лет работал в ХК «Нефтехимик». Стоял у истоков создания медицинской службы клуба. На протяжении всего этого времени, сам лечил и хоккеистов, и коллег по клубу, которые к нему обращались, при его непосредственном участии проводились медицинские осмотры занимался лекарственным обеспечением команд. Однако главным лекарством у него всегда было доброе слово и удачная шутка. Наверное, поэтому он был душой коллектива: все клубные мероприятия не обходились без его анекдотов, остроумных шуток и мудрых тостов. Кроме того он был ещё и замечательным кулинаром, знатоком кухни многих народов, сам готовил отменно. В коллективе он пользовался огромным уважением и авторитетом. За жизненными советами всегда обращались к нему. И нам очень горько осознавать, что его теперь нет с нами, но память о нём навсегда останется в наших сердцах», — указано в заявлении клуба.