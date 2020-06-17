С. Самсонов: у Андрея Свечникова есть шансы стать огромной звездой

Тренер «Каролины Харрикейнз» по развитию нападающих Сергей Самсонов поделился мнением о форварде Андрее Свечникове.



«Я думаю, что у него есть все шансы стать звездой. Причём не просто звездой, а огромной звездой. Стать лидером команды. По крайней мере он уже практически является одним из них. Он работяга. Не останавливается на достигнутом, а это очень важно — особенно для молодого парня. Думаю, что у него всё получится. Знаете, он немного другой и не похож на других россиян. Он не только техничный парень, но ещё и очень мощный. Таких у нас очень немного. Он очень здорово влился в наш коллектив. И насколько я знаю, все ребята понимают, что он молодой парень, и всегда рады ему помочь в любой ситуации», — цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ.



Ранее братья Свечниковы показали, как играют в карты в парке.