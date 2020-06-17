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Воробей: хочу отметить прогресс Самонова. Жаль, что он ушёл из «Витязя»

Воробей: хочу отметить прогресс Самонова. Жаль, что он ушёл из «Витязя»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник подольского «Витязя» Павел Воробей поделился мнением о лучших голкиперах КХЛ и НХЛ.

«Сложно ответить, кто лучший вратарь в КХЛ или НХЛ, так как я не эксперт, который это определяет. Действительно классных вратарей очень много, и так одного и не назовешь.

Хочется выделить прогресс Александра Самонова, за минувший сезон он стал вратарём сборной России, это очень круто! Жаль, он ушёл из «Витязя», когда меня пригласили в команду по ходу минувшего сезона. Но мы сейчас вместе тренируемся с Сашей на Южном льду в Щербинке. Вместе с нами в группе – Данила Моисеев и Егор Воронков.

Лучшие защитники: Как и с вратарями, очень много в КХЛ классных защитников и одного сразу тяжело выделить. Назову троих: Войнов, Диц, Ержабек», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

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