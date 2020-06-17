С. Самсонов: «Каролина» связывает огромные надежды с Петром Кочетковым

Тренер «Каролины Харрикейнз» по развитию нападающих Сергей Самсонов прокомментировал тот факт, что до Андрея Свечникова «ураганы» не выбирали россиян на драфте 17 лет подряд.



«Мне трудно ответить на вопрос, почему россиян так долго не выбирали. Я хорошо знаю структуру клуба и точно знаю, что никакой предвзятости тут не существует. Русский ты, канадец или американец… Если ты талантливый парень, тебя задрафтуют. И Андрей Свечников тому хороший пример. Хотя, конечно, мимо него у нас шансов пройти просто не было.



Я бы не сказал, что „Каролина“ на ком-то зациклена. Например, на прошлом драфте мы выбрали вратаря Петра Кочеткова, с которым у нас связаны огромные надежды, а также Кирилла Слепца. Ну а я постараюсь сделать что смогу, чтобы расширить в „Каролине“ российский контингент», — цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ.