Нападающий Александр Мерескин перешёл в усть-каменогорское «Торпедо», информирует официальный сайт клуба. 32-летний хоккеист подписал с клубом Высшей хоккейной лиги односторонний контракт сроком на один сезон.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий выступал за «Адмирал» из Владивостока, в 53 матчах записав на свой счёт 10 (5+5) баллов при показателе полезности "-9" и 22 минутах штрафного времени. Мерескин проводил на площадке 14 минут и 9 секунд за матч.



Ранее Мерескин защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», уфимского «Салавата Юлаева», московского «Спартака», ХК «Сочи» и череповецкой «Северстали». Всего в КХЛ нападающий провёл 371 матч, заработав 101 (50+51) очко при полезности "-9".