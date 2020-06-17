Александр Мерескин перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»
Нападающий Александр Мерескин перешёл в усть-каменогорское «Торпедо», информирует официальный сайт клуба. 32-летний хоккеист подписал с клубом Высшей хоккейной лиги односторонний контракт сроком на один сезон.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий выступал за «Адмирал» из Владивостока, в 53 матчах записав на свой счёт 10 (5+5) баллов при показателе полезности "-9" и 22 минутах штрафного времени. Мерескин проводил на площадке 14 минут и 9 секунд за матч.
Ранее Мерескин защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», уфимского «Салавата Юлаева», московского «Спартака», ХК «Сочи» и череповецкой «Северстали». Всего в КХЛ нападающий провёл 371 матч, заработав 101 (50+51) очко при полезности "-9".
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