Беттмэн: план возобновления сезона НХЛ тщательно продуман. Во главе угла — здоровье

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился своим мнением о поддержке, которую лига получила от правительства Канады. Напомним, канадское правительство пообещало оказать содействие, если канадский город будет выбран для проведения Кубка Стэнли.



«Национальная хоккейная лига высоко ценит предпринимаемые правительством Канады усилия по рассмотрению этого вопроса и с удовлетворением отмечает, что процедуры, предусмотренные планом возобновления сезона, тщательно продуманы и, что является приоритетом, ставят во главу угла здоровье и безопасность всех людей, задействованных в проекте. В ближайшие дни лига продолжит работу с властями провинций и департаментами здравоохранения, что поможет нам принять решение относительно мест проведения игр», — цитирует Беттмэна Toronto Star.

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