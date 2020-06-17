Бучневич: мечтаю привезти Кубок Стэнли в Череповец. В городе следят за «Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал, что мечтает привезти Кубок Стэнли в Череповец.



«Кубок Стэнли в Череповце. Сначала нужно его завоевать. Это самое главное. У меня есть мечта привезти Кубок в Череповец. Показать его не только близким, но и горожанам. Я знаю, что череповецкие болельщики следят за мной и за „рейнджерами“. Обращаю внимание, что появилось много наших клубных бейсболок в Череповце. Не знаю, что это? Стечение обстоятельств или как -то связано с приходом Панарина? Конечно, я хочу выиграть кубок и привезти его в Череповец.



В квалификационном раунде предварительно сыграем с командой «Каролина Харрикейнз». Хорошая, молодая, быстрая команда. Очень непростой соперник. Я думаю, что будет интересная серия», — цитирует Бучневича официальный сайт «Северстали».