Арену «Айлендерс», принадлежащую Михаилу Прохорову, закроют на неопределённый срок
Компания Onexim Sports and Entertainment российского миллиардера Михаила Прохорова намерена закрыть арену Nassau Coliseum в Нью-Йорке из-за долгов на неопределённый срок, информирует Bloomberg.
Сообщается, что компания планирует передать потенциальным инвесторам договор аренды на стадион, если они примут на себя примерно $ 100 млн долга. По информации агентства, компания может также уступить аренду своим кредиторам.
Nassau Coliseum был домашней ареной хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» с 1972 по 2015 год. Сейчас «островитяне» чаще играют в Barclays Center, но периодически возвращаются в Nassau Coliseum.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ прерван. В плей-офф сыграют 24 клуба.
- 17 июня 2020
-
21:53
-
21:28
-
20:45
-
20:18
-
19:43
-
19:24
-
18:56
-
18:18
-
18:07
-
17:57
-
17:48
-
17:06
-
16:38
-
16:11
-
16:08
-
15:54
-
15:35
-
15:15
-
14:31
-
14:26
-
13:47
-
13:38
-
12:47
-
12:11
-
11:35
-
11:31
-
10:51
-
10:38
-
10:33
-
09:48
-
09:24
-
09:15
-
03:36
-
00:46
-
00:10
Партнерский контент