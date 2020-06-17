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Арену «Айлендерс», принадлежащую Михаилу Прохорову, закроют на неопределённый срок

Арену «Айлендерс», принадлежащую Михаилу Прохорову, закроют на неопределённый срок
Хоккей / НХЛ 0

Компания Onexim Sports and Entertainment российского миллиардера Михаила Прохорова намерена закрыть арену Nassau Coliseum в Нью-Йорке из-за долгов на неопределённый срок, информирует Bloomberg.

Сообщается, что компания планирует передать потенциальным инвесторам договор аренды на стадион, если они примут на себя примерно $ 100 млн долга. По информации агентства, компания может также уступить аренду своим кредиторам.

Nassau Coliseum был домашней ареной хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» с 1972 по 2015 год. Сейчас «островитяне» чаще играют в Barclays Center, но периодически возвращаются в Nassau Coliseum.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ прерван. В плей-офф сыграют 24 клуба.

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