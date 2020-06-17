Арену «Айлендерс», принадлежащую Михаилу Прохорову, закроют на неопределённый срок

Компания Onexim Sports and Entertainment российского миллиардера Михаила Прохорова намерена закрыть арену Nassau Coliseum в Нью-Йорке из-за долгов на неопределённый срок, информирует Bloomberg.



Сообщается, что компания планирует передать потенциальным инвесторам договор аренды на стадион, если они примут на себя примерно $ 100 млн долга. По информации агентства, компания может также уступить аренду своим кредиторам.



Nassau Coliseum был домашней ареной хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» с 1972 по 2015 год. Сейчас «островитяне» чаще играют в Barclays Center, но периодически возвращаются в Nassau Coliseum.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ прерван. В плей-офф сыграют 24 клуба.