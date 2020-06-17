Подававший большие надежды хоккеист Ишаев устроил ДТП в состоянии опьянения

Бывший хоккеист Игорь Ишаев, выбранный под вторым номером на драфте Континентальной хоккейной лиги в 2011 году, попал в ДТП в центре Москвы, сообщает Mash.



По имеющейся информации, 26-летний внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева управлял своим «Порше» в состоянии опьянения, что и стало причиной аварии. Никто серьёзно не пострадал.



Выступавший на позиции нападающего Ишаев завершил карьеру после сезона-2013/2014, набрав 7 (2+5) очков в 29 матчах за «Амурских Тигров». В 158 матчах Молодёжной хоккейной лиги форвард заработал 27 (11+16) очков при показателе полезности "-39" и 200 минутах штрафного времени. Хоккеист хотел попробовать силы в североамериканских молодёжных лигах, но отказался от переезда.