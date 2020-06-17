Ландеског: мир сошёл с ума. Так почему розыгрыш Кубка Стэнли должен быть нормальным?

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился впечатлениями от начала клубных тренировок. Напомним, игрокам разрешено тренироваться небольшими группами.



«Здорово. Понимаю, ситуация необычная, есть масса нюансов, которые надо учитывать. Но сейчас весь мир сошёл с ума. Как и каждый из нас, я всегда относился к любым проблемам одинаково — нужно выжать максимум из себя при любых обстоятельствах. Этим мы и занимаемся. Живу сегодняшним днём, стараюсь, чтобы он пошёл мне на пользу.



Иногда кажется, что сейчас всё в мире перевёрнуто с ног на голову, всё иначе. Так почему розыгрыш Кубка Стэнли должен быть нормальным? Понимаете меня? В этом году всё немного изменилось, и надо подстраиваться под изменения. Надеюсь, болельщики нас поддержат и что им такой формат представляется таким же интересным, как и мне. Очень рад, что в этом году у меня есть шанс бороться за Кубок Стэнли», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.



Когда возобновляется НХЛ? Изучи карту возвращения спорта и следи за ним в реальном времени.