Агент Мильштейн опубликовал видео утренней тренировки Дацюка на даче

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского игрока «Автомобилиста» Павла Дацюка, продемонстрировал видео с участием 41-летнего форварда.
«Утренняя тренировка Павла Дацюка и семейный завтрак на даче. Всем хорошего лета!», — гласит подпись к видео.
Публикация доступна в «Твиттере» Дэна Мильштейна.
Ранее стало известно, что Дацюк находится в Среднеуральском женском монастыре, который отказывается покинуть схиигумен Сергий, отстранённый РПЦ от служб. Духовник отрицал пандемию коронавируса, а также жёстко критиковал тех, кто призывает закрыть храмы и не проводить службы. В одной из проповедей духовника полиция нашла возбуждение ненависти и вражды. Несмотря на запрет, Сергий продолжил вести службы. Более того, он не пустил направленного в храм епархией священника.
Дацюк приехал в захваченный монастырь как паломник. Почему он поддерживает отца Сергия.
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