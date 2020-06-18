Плющев: у «Спартака» нет звёзд, но есть команда, которая способна выстрелить

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о селекции «Спартака» в межсезонье.

“Видно, что команда подбирает игроков под стиль Знарка. Фигуристы, которые катались по чистому льду, обменяны, бойцы правильной закалки – призваны под знамена. У «Спартака» нет звёзд, но есть команда, которая способна выстрелить. Нужно только усилить оборону.

Большая потеря в виде Херсли? Дилетантские разговоры. Швед весь сезон давил клюкву, включался лишь на большинство, играл на статистику. На мой взгляд, Херсли не потеря, особенно если «Спартаку» удастся приобрести на его позицию Войнова.

По меркам нынешней КХЛ Войнов – один из лучших защитников, способный полезно играть по 25 минут за матч во всех ситуациях, а не только в большинстве. Знарок знает в этом игроке толк ещё по СКА», — цитирует Плющева Russia-Hockey.